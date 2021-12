Schwimmen: London-Olympiasieger Yannick Agnel wegen Vergewaltigung Minderjähriger angeklagt

Dies teilte die Staatsanwaltschaft in der elsässischen Stadt Mülhausen am Samstag der Nachrichtenagentur AFP mit. Einem Antrag auf weitere Untersuchungshaft wurde indes nicht stattgegeben.

Agnel in Paris festgenommen

Agnel, Doppel-Olympiasieger von 2012, war am Donnerstagmorgen im Rahmen von Ermittlungen in Paris festgenommen worden. Der zuständige Staatsanwalt hatte angegeben, dass im vergangenen Sommer eine Anzeige eingegangen sei, die sich auf Geschehnisse aus dem Jahr 2016 beziehe.

Agnel hatte bei den Sommerspielen in London 2012 jeweils Gold über 200 m Freistil und mit der 4x100-m-Staffel gewonnen. 2013 in Barcelona holte er zudem über die gleichen Distanzen die Weltmeistertitel. Bei den Spielen 2016 in Rio de Janeiro blieb er ohne Erfolg und beendete anschließend seine aktive Karriere.