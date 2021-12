Bundesliga: VfL Wolfsburg - VfB Stuttgart 0:2, Traumtor von Mavropanos, Marmoush mit Panenka

Der VfB Stuttgart gewinnt gegen den VfL Wolfsburg und verlässt den Relegationsplatz 16. Florian Kohfeldt appelliert im Anschluss an seine Mannschaft und Arnold legt sich mit einem Reporter an.

Der VfL Wolfsburg musste damit die fünfte Pflichtspielniederlage am Stück hinnehmen und verpasste den Anschluss an die internationalen Plätze.

Arnold reagiert angefressen auf Mentalitäts-Frage

Als der Mittelfeldspieler bei Sky auf fehlende Leidenschaft im Team angesprochen wurde, ging er den Reporter harsch an: „Sche**** auf die Leidenschaft, ehrlich, was für Leidenschaft? Haben Sie das Spiel überhaupt gesehen?“

Arnold fügte hinzu: „Ich sehe das nicht so mit der Leidenschaft. Wir versuchen alles, aber dass in so einer Phase nicht alles so leicht von der Hand geht, ist klar.“