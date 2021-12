NBA: Portland Trail Blazers verweigern Trade von Damian Lillard für Ben Simmons von Philadelphia 76ers

Moderatorin statt Reality-Queen: NBA-Star wieder in festen Händen

Die Philadelphia 76ers suchen immer noch einen Abnehmer für ihren Streik-Profi Ben Simmons. Die Portland Trail Blazers ziehen nun eine rote Linie in einem möglichen Deal.

Bereits seit mehreren Tagen befinden sich die Verantwortlichen aus Philadelphia und Portland in Gesprächen, um die Chancen eines Trades auszuloten. Blazers-Interims-General-Manager Joe Cronin habe in diesen Gesprächen jedoch deutlich gemacht, dass die Franchise immer noch plane, ein Contender-Team um Lillard herum aufzubauen.

Portland Trail Blazers: Kein Trade von Damian Lillard für Ben Simmons

Der 31-Jährige selbst hatte bereits zu Beginn des Trainingslagers in der Vorbereitung auf die aktuelle Spielzeit betont, dass er in Portland bleiben wolle. Auch Cronin hatte bereits kurz nach der Entlassung von Neil Olshey als President of Basketball Operations erklärt, dass Lillard ein Blazer bleiben solle.