Bundesliga: Verweigerter Elfmeter gegen den FC Bayern - Mainz-Coach Svensson sauer

Die Pressekonferenz nach der Pleite des FSV Mainz 05 gegen den FC Bayern ist schon fast zu Ende, als Trainer Bo Svensson selbst noch eine Frage hat und in der Folge ausflippt.

Die Pressekonferenz nach dem 1:2 (1:0) des FSV Mainz 05 bei Bayern München war schon fast zu Ende, als Trainer Bo Svensson selbst noch eine Frage hatte. „Fragt ihr wirklich nicht nach der Elfmeterszene?“, rief der Coach in den virtuellen Raum und meinte süffisant: „Wärt ihr Dortmund-Reporter, würdet ihr bestimmt fragen...“

Dass sich der Video-Assistent beim Foul von Dayot Upamecano an Jae-Sung Lee (19.) nicht eingeschaltet hatte, konnte er überhaupt nicht verstehen. Die Aktion rief Erinnerungen an die Schlüsselszenen im Klassiker zwischen dem BVB und den Bayern (2:3) am vergangenen Wochenende wach.