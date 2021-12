Deutscher Tischtennis-Verband: Claudia Herweg zur Präsidentin gewählt

Erstmals in fast 100 Jahren steht eine Frau an der Spitze des Deutschen Tischtennis-Bundes. Claudia Herweg wird zur Nachfolgerin von Michael Geiger gewählt.

Die neue Präsidentin Claudia Herweg wurde am Samstag auf dem Bundestag in Frankfurt zur Nachfolgerin von Michael Geiger gewählt, der nach fast sieben Jahren im Amt nicht mehr kandidiert hatte. Der DTTB wurde 1925 gegründet.

Herweg zuletzt bei ITTF aktiv

"Wir müssen in mehreren Bereichen besser werden, und dazu müssen wir geschlossen agieren", sagte Herweg in ihrer Rede: "Landesverbände und DTTB Hand in Hand, dann werden wir zusammen sehr gute Ergebnisse für Tischtennis in Deutschland erzielen." Ihren bisherigen Hauptberuf bei der ITTF wird Herweg aufgeben.