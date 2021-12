BVB rutscht im kleinen Revierderby aus

Der Tabellenzweite erreichte im ersten Duell beim Nachbarn VfL Bochum seit 2010 am Samstag nur dank eines späten Tores von Brandt (85.) ein 1:1 (0:1).

Ohne „Wüterich“ Marco Rose ist Borussia Dortmund im kleinen Revierderby ausgerutscht. Der Tabellenzweite erreichte im ersten Duell beim Nachbarn VfL Bochum seit 2010 am Samstag nur dank eines späten Tores von Julian Brandt (85.) ein 1:1 (0:1). Der Punkteverlust im „Derby an der B1″ warf den BVB ohne seinen gesperrten Trainer fünf Tage nach seinem Abschied aus der Champions League im Titelkampf der Fußball-Bundesliga noch weiter zurück.

Sebastian Polter (40.) hatte den Bundesliga-Rückkehrer Bochum mit einem Foulelfmeter auf den ersten Sieg gegen den übermächtigen Rivalen seit dem 2:0 am 10. März 2007 hoffen lassen. Der BVB konnte seine Überlegenheit lange nicht nutzen und offenbarte erneut Schwächen in der Abwehr. Ein vermeintliches weiteres Tor durch Marius Wolf (54.) wurde nach Videobeweis aberkannt.

Rose war beim "Ersatzderby" nur Kiebitz: Nach der Gelb-Roten Karte wegen seines Wutausbruchs beim 2:3 gegen Bayern München war ihm während des Spiels jeglicher Kontakt zum Team verboten. An der Seitenlinie standen seine Assistenten Alexander Zickler und Rene Maric. "Ich habe großes Vertrauen ins Trainerteam und in die Mannschaft, dass es so funktionieren kann, auch wenn es nicht optimal ist", sagte Rose.