Tedesco startet mit Sieg bei RB Leipzig

Domenico Tedesco hat einen perfekten Einstand als Trainer von RB Leipzig gefeiert. Im ersten Spiel unter dem neuen Coach gewann der Vizemeister gegen Borussia Mönchengladbach mit 4:1 (2:0) und rückte nach einer abgeklärten und spielerisch überzeugenden Leistung wieder an die internationalen Plätze heran. Der frühere Schalke-Coach Tedesco war am Donnerstag als Nachfolger von Jesse Marsch vorgestellt worden - und brachte den Spaßfußball zurück nach Leipzig.

Die Borussia muss sich dagegen auf weitere Debatten um Trainer Adi Hütter einstellen. In Leipzig kassierte Mönchengladbach die dritte Niederlage nacheinander, wie zuletzt beim Derby in Köln (1:4) sowie gegen den SC Freiburg (0:6) agierte Gladbach defensiv äußerst anfällig.

Josko Gvardiol (21.) bescherte Leipzig per Kopf die verdiente Führung. Andre Silva (33.) erhöhte. Ramy Bensebaini gelang noch per Fallrückzieher das zwischenzeitliche Anschlusstor (88.) für Gladbach, Christopher Nkunku (90.+1) stellte den alten Zwei-Tore-Abstand wieder her. Für den Schlusspunkt sorgte Benjamin Henrichs (90.+4).