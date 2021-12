TSG nimmt Champions League ins Visier - Siegtor durch Richards

Die TSG Hoffenheim nimmt endgültig die Champions League ins Visier. Die Kraichgauer gewannen 2:1 (1:1) im badischen Top-Duell beim SC Freiburg und festigten mit dem vierten Sieg in Folge ihre Position in der Spitzengruppe.

David Raum (3.) und Chris Richards (90.+4) trafen für die Hoffenheimer (26 Punkte), die durch den Sieg an den Freiburgern (25 Zähler) vorbeigezogen sind. SC-Erfolgstrainer Christian Streich muss noch ein wenig länger auf seinen 100. Bundesliga-Sieg warten.

Die 750 erlaubten Zuschauer in der Freiburger Arena sahen in der Anfangsphase ungewohnt viele Fehler der Gastgeber. Ein schwaches Abwehrverhalten von Außenverteidiger Lukas Kübler nutzte Raum bereits nach 133 Sekunden zur Hoffenheimer Führung. TSG-Star Andrej Kramaric lieferte in seinem 200. Pflichtspiel für die Kraichgauer die Vorlage für das erste Bundesligator des Nationalspielers.