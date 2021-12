Bundesliga: SC Freiburg - TSG Hoffenheim 1:2, Raum mit erstem Bundesliga-Treffer

Zuvor wurde jedoch ein Trikotzupfen an Lucas Höler nicht geahndet, welches zu einem Freistoß für die Freiburger hätte führen können. In diesem Fall hätte es die Ecke für die TSG gar nicht erst gegeben.

Günter über Schiri-Entscheidung: „Ich sage am besten gar nichts“

Anschließend fügte der Kapitän hinzu: „Ich sage am besten gar nichts. Jedes Wort, das ich jetzt sage, ist zu viel. Ich behalte es am besten für mich, das sollen die Leute selbst im Fernseher anschauen, dann sieht man es.“

Raum erzielt ersten Bundesliga-Treffer

Grifo verschießt Elfmeter

In der 62. Minute hatte Vicenzo Grifo nach einem Foul an Christian Günter die große Chance, per Elfmeter auf 2:1 zu erhöhen, scheiterte jedoch am starken Hoffenheim-Keeper Oliver Baumann. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)