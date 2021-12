Bundesliga: FC Bayern München – 1. FSV Mainz 05, 2:1 (0:1)

Den Bayern ist der Platz an der Sonne aktuell nicht zu nehmen. Gegen den 1. FSV Mainz 05 verbuchte man bereits den zwölften Saisonsieg. In der Defensive des FC Bayern München griffen die Räder ineinander, sodass das Heimteam im bisherigen Saisonverlauf erst 16-mal einen Gegentreffer einsteckte. Nur zweimal gab sich der FCB bisher geschlagen. In den letzten fünf Partien riefen die Bayern konsequent Leistung ab und holten zwölf Punkte.