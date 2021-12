Bundesliga: BVB patzt in Bochum! Absurder Chancenwucher von Haaland & Co.

Hochüberlegen, Chancen am Fließband - aber der BVB kassiert den nächsten Rückschlag. Bochum trifft per Elfmeter, Dortmund wird ein Tor aberkannt. Die Statistik spricht Bände.

Der BVB kam im Revierderby beim VfL Bochum trotz haushoher Überlegenheit und Großchancen in Serie nicht über ein 1:1 (0:1) hinaus. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Sebastian Polter (40.) besorgte die VfL-Führung vom Elfmeterpunkt, nachdem BVB-Keeper Gregor Kobel den Bochumer Christopher Antwi-Adjei zu Fall gebracht hatte. Erst in der Schlussphase gelang dem eingewechselten Julian Brandt (85.) zumindest noch der Ausgleich.

Wolf trifft für BVB - aber VAR kassiert Tor

Bereits in der 54. Minute hatte Marius Wolf zum vermeintlichen 1:1 getroffen, das Tor wurde nach Videobeweis jedoch zurückgenommen, weil Jude Bellingham im passiven Abseits stand und VfL-Keeper Manuel Riemann dabei die Sicht genommen haben sollte. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Über die gesamte Spielzeit hinweg dominierte Dortmund nach Belieben und spielte sich Chancen am Fließband heraus - aber sowohl vor als auch nach dem Rückstand brachten die Gäste den Ball nicht im Tor unter, bis Brandt auf Vorlage von Erling Haaland doch noch erfolgreich war.

„Das ist natürlich ein weiter Vorsprung, das ist klar. Das wird sehr hart werden, aber ich glaube trotzdem weiter dran. Wenn noch nicht mal die Hinrunde rum ist, werden wir nicht sagen, das wäre schon zu weit weg“, meinte Kobel nach dem Spiel bei Sky , ehe er gestand: „Aber es ist keine gute Position, in der wir uns befinden.“

BVB in Bochum ohne Trainer Marco Rose

BVB-Trainer Marco Rose war in Bochum nach der Gelb-Roten Karte wegen seines Wutausbruchs gegen die Bayern während des Spiels jeglicher Kontakt zum Team verboten. An der Seitenlinie standen seine Assistenten Alexander Zickler und Rene Maric.

„Ich habe großes Vertrauen ins Trainerteam und in die Mannschaft, dass es so funktionieren kann, auch wenn es nicht optimal ist“, sagte Rose. Mit drei Eckbällen in den ersten vier Minuten demonstrierte die Borussia dann auch direkt ihre Stärke, doch der Außenseiter kämpfte sich ins Spiel.