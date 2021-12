FC Bayern feiert 2:1-Arbeitssieg gegen Mainz 05 - Coman und Musiala treffen

Der Youngster half mit seinem Tor (74.) entscheidend, die Begegnung mit einem mutigen FSV Mainz 05 in ein hart erkämpftes 2:1 (0:1) zu drehen. (Das Spiel zum Nachlesen im Liveticker)

Thomas Müller musste nach Spielschluss bei Sky erstmal durchatmen: „Wir haben uns das Leben in der ersten Halbzeit selbst schwer gemacht, diese Spiele hat man immer mal, das ist auch menschlich. Mainz ist in dem, was sie machen, top. Die haben sich die ganze Woche auf uns vorbereitet.“