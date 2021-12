RB Leipzig - Borussia Mönchengladbach 4:1 - Debüt von Tedesco gelungen

RB-Chef Mintzlaff erleichtert

„Ich bin absolut zufrieden. Glückwunsch an den Trainer für den gelungenen Einstand“, sagte RB-Boss Oliver Mintzlaff bei Sky, „wir hatten ja nicht nur drei Bundesligaspiele in Folge verloren, sondern auch richtig schlecht gespielt.“

In der 21. Minute war es dann aber soweit: Nach einem Freistoß kam Josko Gvardiol per Kopf an den Ball und setzte ihn unhaltbar in die Maschen.