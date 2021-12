Monobob: Laura Nolte verpasst in Altenberg erstmals Podest - Jamaka Siebte

Laura Nolte kassiert im Monobob beim Rennen in Altenberg einen kleinen Rückschlag. Die Winterbergerin verpasste zum ersten Mal in dieser Saison das Podest.

Die Winterbergerin mischte in Altenberg wieder in der Spitzengruppe mit, verpasste aber im vierten Rennen zum ersten Mal in dieser Saison das Podest und wurde Vierte. Mariama Jamanka landete auf Rang sieben, Kim Kalicki dahinter auf Platz acht.