Formel 2: Oscar Piastri holt Titel und wird Nachfolger von Mick Schumacher

Piastri, Formel-3-Meister 2020, war als Neuling der mit Abstand konstanteste Fahrer. Er gewann fünf der acht Qualifyings, feierte fünf Siege, fuhr zehnmal auf das Podium und verpasste in bislang 22 Rennen nur viermal die Punkteränge - einmal davon allerdings nach einer Kollision in seinem ersten Rennen als frischgebackener Meister am Samstagnachmittag.

Piastri darf Titel in der Formel 2 nicht verteidigen

Am Sonntag hat Piastri im Hauptrennen von der Pole Position die Chance, die Saison positiv abzuschließen. Die Siege am Samstag gingen an Jehan Daruvala (Indien/Carlin) und Zhou Guanyu (UNI-Virtuosi), der im kommenden Jahr für Alfa Romeo als erster Chinese in der Formel 1 startet.