3. Liga: TSV Havelse – SV Waldhof Mannheim, 1:2 (0:1)

Mannheim erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Marcel Costly traf in der fünften Minute zur frühen Führung, nach einer Vorlage von Marc Schnatterer. Die Gäste führten zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung. Tobias Fölster fand Noah Plume und eben dieser hatte in der 47. Minute den Ausgleich parat. Zum Mann des Spiels avancierte Schnatterer, der für den SV Waldhof Mannheim in der Schlussphase den Führungstreffer markierte (88.). Am Schluss gewann Waldhof gegen Havelse.