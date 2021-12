3. Liga: Borussia Dortmund II – TSV 1860 München, 0:2 (0:1)

Kurz darauf bereitete Richard Neudecker das 1:0 von 1860 durch Stefan Lex vor (25.). Weitere Tore gelangen bis zur Halbzeit keinem der Teams und so ging es mit einem unveränderten Stand in die Kabine. Marcel Bär baute das Ergebnis aus, indem er ein Zuspiel von Neudecker zum 2:0 für den TSV 1860 München in den Maschen unterbrachte (49.). Den gebrauchten Tag des BVB II unterstrich in der Folge die vorzeitige Hinausstellung von Richmond Tachie durch eine Rote Karte (88.). In den 90 Minuten war 1860 im gegnerischen Strafraum erfolgreicher als Dortmund II und fuhr somit einen 2:0-Sieg ein.