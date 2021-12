Nordische Kombination: Manuel Faißt zurück auf dem Podest - Riiber überragend

Riiber erneut nicht zu schlagen

Für Riiber war es der 40. Weltcupsieg seiner Karriere, mehr haben nur Rekordhalter Hannu Manninen (48) und Eric Frenzel (43). Beide kann er noch in diesem Winter einholen. Frenzel landete am Samstag als 15. direkt hinter Vinzenz Geiger (12.) und Julian Schmid (13.).

Erst Langlauf, dann Springen

Weil starker Wind sowohl am Freitag als auch am frühen Samstag ein Springen verhindert hatte, traten Riiber und Co. anders als gewohnt zunächst zum Langlauf an.