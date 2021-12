3. Liga: Knappe Siege für Magdeburg und Braunschweig - Atik trifft im Nachschuss

Jan-Luca Schuler (36.) schoss die Magdeburger in Führung, aber Lukas Kunze (62.) egalisierte für die Osnabrücker. In der Schlussphase holten die Gastgeber doch den Dreier.

Nachdem Baris Atik (90.) mit einem Foulelfmeter an Philipp Kühn gescheitert war, war Atik im Nachschuss erfolgreich. Magdeburgs Andreas Müller sah wegen wiederholten Foulspiels (90.+3) noch die Gelb-Rote Karte.

In Köln erzielte Marcel Risse (3., Foulelfmeter) das 1:0 für die Viktoria, Lion Lauberbach (47.) markierte das 1:1 für die Braunschweiger Löwen. Risse scheiterte dann mit einem Handelfmeter an Torwart Jasmin Fejzic (80.). Benjamin Girth (86.) sicherte der Eintracht mit seinem Tor den Dreier in der Domstadt.