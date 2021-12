Skilanglauf: Carl sprintet auf Rang 25 - Kläbo und Dahlqvist unschlagbar

Die deutschen Skilangläuferinnen sind auch im dritten Weltcup-Sprint des Olympiawinters ohne Top-Platzierung geblieben. Beim dritten Saisonsieg der Schwedin Maja Dahlqvist sorgte Victoria Carl (Zella-Mehlis) in Davos als 25. noch für das beste Ergebnis. Coletta Rydzek (Oberstdorf) sammelte im freien Stil auf Rang 29 zwei Weltcup-Punkte.

Erneut nicht zu schlagen war Sprint-Königin Dahlqvist. Mit Erfolgen in den ersten drei Sprints wiederholte die 27-Jährige das Kunststück von Norwegens Rekordweltmeisterin Marit Björgen (2004/05) und der Slowenin Petra Majdic (2008/09). Saisonübergreifend hat Dahlqvist sogar vier Sprints in Folge gewonnen.

Bei den Herren blieb der einzige deutsche Starter Thomas Bing (Dermbach) als 77. bereits in der Qualifikation hängen, auch im dritten Sprint der Saison ging das DSV-Team somit leer aus. Der Sieg ging an Topstar Johannes Hösflot Kläbo. Der Norweger hat nun 19 der letzten 21 Sprints gewonnen, bei denen er am Start war.