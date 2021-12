2. Bundesliga: Kiel - Sandhausen 2:2, Ingolstadt - Hannover 1:2, Paderborn - Darmstadt 0:1

Lieberknecht: „Es war eine Frage der Mentalität“

„Er stand in der Luft, ein super Tor. Er hatte ja auch schon einige Möglichkeiten in dieser Saison, er ist unglaublich kopfballstark. Heute hat er mal gezeigt, wie stark er wirklich im Sechszehner ist“, schwärmte Tobias Kempe vom Torschützen.

Nächster Sieg für Dabrowski

Engagement über den Winter hinaus? Dabrowski weicht aus

Im Anschluss schwärmte Dabrowski vom 22 Jahre alten Offensivspieler: „Er ist ein Junge aus dem NLZ bei uns. Mich überrascht nicht, was für Qualitäten in ihm stecken. Ich glaube, dass er die Freude am Spiel wiedergefunden hat. Das ist sicher auch ein Grund, warum er sich in den letzten beiden Spielen belohnt hat.“