Racing Straßburg: Habib Diallo, Adrien Thomasson, Ludovic Ajorque mischen Europas Top-Stürmer auf

Am vergangenen Sonntag lagen sich die drei Offensivstars in der 21. Minute mal wieder an der Eckfahne in den Armen und feierten ihren nächsten Streich.

Diallo, Ajorque, Thomasson glänzen bei Straßburg

Doch Fakt ist, dass das Trio aktuell nicht nur die Ligue 1 aufmischt und den Verein, der 2012 noch in der 5. Liga spielte, quasi im Alleingang auf Rang sechs geschossen hat, sondern sogar in ganz Europa zu den besten Offensivreihen zählt. (NEWS: Alles zur Ligue 1)

Nur Stars von Liverpool, FC Bayern und Real Madrid besser

Straßburg-Trio gefährlicher als PSG-Superstars

Am vergangenen Sonntag trafen die drei Straßburger beim 3:0 in Nizza allesamt: Das 1:0 gelang Ajorque nach einem perfekten Direktspiel. Das 2:0 erzielte Diallo dann per Hacke. Wenig später lupfte Thomasson den Ball traumhaft zum Endstand ins Netz. (DATEN: Die Tabelle der Ligue 1)

Am Donnerstagabend (ab 20.30 Uhr im LIVETICKER) gastiert Eintracht Frankfurt zum Playoff-Hinspiel um die Europa League bei Racing Straßburg. Der französische Ligapokal-Sieger schaltete in den vorherigen Runden Maccabi Haifa (Israel) und Lokomotive Plowdiw (Bulgarien) aus © Imago

Dass die Straßburger im Europapokal dabei sind, ist eine kleine Sensation - schließlich spielten die Elsässer in der Saison 2011/12 noch in der fünften Liga, sind erst seit 2017 wieder erstklassig. Dennoch ist Racing ein Traditionsverein ... © Imago

der nicht nur 1979 Französischer Meister wurde, sondern bei dem auch schon zahlreiche erfolgreiche Spieler ausgebildet wurden oder im Laufe ihrer Karriere Station machten. Von Arsène Wenger über Youri Djorkaeff bis Michael Cuisance: SPORT1 zeigt bekannte Namen, die in Straßburg spielten © Getty Images

THOMAS ALLOFS: Als Bundesliga-Torschützenkönig wechselte Allofs 1989 aus Köln zu den gerade in die zweite Liga abgestiegenen Straßburgern. Ein halbes Jahr später kehrte er zurück zur Fortuna nach Düsseldorf, mit der er 1979 und 1980 schon zwei Mal den DFB-Pokal gewonnen hatte © Imago

HABIB BELLAID: Der Verteidiger wird beim Duell zwischen Racing und Eintracht genau hinschauen, schließlich wechselte er 2008 aus Straßburg nach Frankfurt. Wurde ein Jahr später noch einmal an seinen Ex-Klub ausgeliehen, den Durchbruch bei der SGE schaffte Bellaid nie so richtig © Getty Images

ARTHUR BOKA (l.): Der ivorische Linksverteidiger wurde wegen Position, Größe und Oberschenkelumfang immer wieder mit Roberto Carlos verglichen. Spielte von 2004 bis 2006 in Straßburg, anschließend acht Jahre beim VfB Stuttgart © Getty Images

JOSÉ LUIS CHILAVERT: Ja, er hat es auch in Straßburg getan! Der legendäre Torwart, der sich gern per Elfmeter oder Freistoß als Torjäger betätigte, spielte von 2000 bis 2002 bei Racing - und versenkte auf dem Weg zum Pokaltriumph 2001 im Halbfinale gegen Nantes diesen Elfmeter © Getty Images

MICHAEL CUISANCE (r.): Der Neuzugang des FC Bayern legte in jungen Jahren in seiner Geburtsstadt die Grundlagen für seine Karriere. Spielte fünf Jahre lang in der Racing-Jugend, ehe er über den Nachwuchs von AS Nancy und Borussia Mönchengladbach den Weg nach München fand © Getty Images

OLIVIER DACOURT: Der 21-malige französische Nationalspieler stammt aus dem Nachwuchs der Elsässer. Von dort aus legte er eine beachtliche Karriere hin, die ihn unter anderem zum FC Everton, zu Leeds United, AS Rom, Inter Mailand und zum FC Fulham führte © Getty Images

YOURI DJORKAEFF (r.): Bevor er sich auf Weltreise zu Inter, nach Kaiserslautern, Bolton, Blackburn und New York begab, machte sich der Weltmeister von 1998 in der Heimat einen Namen. Vor seiner Zeit in Monaco und bei PSG erzielte er für den damaligen Zweitligisten Straßburg 27 Tore in 41 Spielen © Getty Images

RAYMOND DOMENECH (r.): Seine Zeit als Frankreichs Nationaltrainer endete mit dem Eklat bei der WM 2010 in einem Desaster. In seiner aktiven Karriere spielte der damalige Verteidiger Ende der 1970er- und Anfang der 1980er-Jahre vier Jahre in Straßburg und gehörte zur Meistermannschaft 1979 © Getty Images

KÉVIN GAMEIRO (l.): Aus Straßburg zog es den inzwischen 32 Jahre alten Mittelstürmer 2008 nach Lorient, ehe es über PSG nach Spanien ging. Dort überwies Atlético Madrid für Gameiros Dienste 2016 satte 30 Millionen Euro nach Sevilla, inzwischen spielt der Franzose für den FC Valencia © Getty Images

GILBERT GRESS (v.): Der gebürtige Straßburger und langjährige Racing-Spieler kehrte 1977 als Trainer zu seinem Jugendverein zurück - und führte diesen 1979 zur bis heute einzigen Meisterschaft. Glänzte als Spieler Ende der 1960er-Jahre auch für den VfB Stuttgart in der Bundesliga © Getty Images

VALÉRIEN ISMAEL: Der ehemalige Innenverteidiger gewann sowohl 2004 mit Bremen als auch 2006 mit dem FC Bayern das Double in Deutschland. Zuvor hatte er mit seinem Jugendklub Straßburg schon den französischen Ligapokal (1997) und die Coupe de France (2001) gewonnen © Getty Images

MARC KELLER: Mr. Racing. Der ehemalige Stürmer spielte zu aktiven Zeiten für den Verein, war Anfang der 2000er Manager und führte den Verein seit 2012 als Präsident zurück in den Profifußball. Machte sechs Länderspiele für Frankreich, deutschen Fußballfans noch als Spieler des Karlsruher SC (1996-1998) bekannt © Getty Images

FRANK LEBOEUF (u.): Welt- und Europameister, dazu zahlreiche Vereinstitel mit dem FC Chelsea: Leboeuf hat eine große Karriere hinter sich - in der der einstige Innenverteidiger vor seinem Engagement in London fünf Jahre lang für Racing Straßburg auflief © Getty Images

STAN LIBUDA: Die Ruhrpott-Legende hatte tatsächlich noch einen anderen Verein als Schalke 04 und den BVB - Racing Straßburg. Weil er infolge des Bundesliga-Skandals 1972 vom DFB gesperrt wurde, spielte der Dribbelkünstler bis zu seiner Begnadigung für die Elsässer © Imago

KARIM MATMOUR (l.): Den Großteil seiner Karriere verbrachte der Algerier in Deutschland bei Freiburg, Gladbach, Frankfurt, Kaiserslautern und 1860, ausgebildet wurde er jedoch in Straßburg. Versuchte sich zuletzt mit mäßigem Erfolg auf der deutschen Rheinseite als Trainer beim Sechstligisten Kehler FV © Getty Images

DIMITAR RANGELOV: Beim BVB kam der Bulgare zwischen 2009 und 2012 nur zu 14 Einsätzen, darf sich trotzdem Deutscher Meister 2011 nennen. Noch zuvor spielte er auf seiner ersten Station außerhalb Bulgariens in Straßburg, wurde dort mehrfach verliehen und absolvierte nur 15 Liga-Spiele © Getty Images

PETER REICHERT: Der Mittelstürmer spielte von 1986 bis 1989 bei Racing und erzielte in dieser Zeit in 94 Liga-Spielen immerhin 40 Tore. In Deutschland hatte Reichert zuvor beim VfB Stuttgart auf sich aufmerksam gemacht, mit dem er 1984 Meister wurde © Imago

OSKAR ROHR (l.): Mit dem FC Bayern wurde Rohr 1932 Deutscher Meister, anschließend zog es ihn als einen der ersten deutschen Fußballer überhaupt ins Ausland - mit Erfolg. Bei Racing Straßburg ist er bis heute mit 118 Toren in 136 Erstliga-Einsätzen Rekordtorjäger in der Geschichte des Vereins © dpa Picture-Alliance

WOLFGANG ROLFF (v.): Deutsche Meisterschaft und Europapokal der Landesmeister mit dem HSV, UEFA-Cup-Sieger mit Bayer Leverkusen: Der Vize-Weltmeister von 1986 hat in seiner aktiven Karriere einiges gewonnen. Spielte in der Saison 1989/90 für Straßburg © Getty Images

JONATHAN SCHMID (r.): In jungen Jahren spielte der gebürtige Straßburger bei Racing, ehe er über Umwege im Nachwuchs des SC Freiburg landete. Nach Stationen in Hoffenheim und Augsburg seit Sommer 2019 zurück im Breisgau © Getty Images

MORGAN SCHNEIDERLIN (l.): Bei Schneiderlin machten die Straßburger ihrem Ruf als hervorragender Ausbildungsverein alle Ehre. Das Eigengewächs überzeugte nach seinem Abgang zum FC Southampton derart, dass ManUnited 2015 sage und schreibe 35 Millionen Euro für ihn zahlte. Spielt inzwischen beim FC Everton © Getty Images

DIDIER SIX: Der Wandervogel, der in der Türkei einst auch unter dem Namen Dündar Siz für Galatasaray auflief, machte zwei Mal (1980/81, 1986/87) in Straßburg Station. Verschoss im legendären WM-Halbfinale 1982 gegen Deutschland einen Elfmeter, wurde dafür 1984 mit Frankreich Europameister © Getty Images

JEFF STRASSER (v.): Der Luxemburger wechselte nach seiner Bundesliga-Zeit in Kaiserslautern und Gladbach 2006 von der Borussia nach Straßburg. Spielte dort eine Saison in der Ligue 2, inzwischen trainiert er in seiner Heimat den CS Fola Esch © Getty Images

HEINZ VAN HAAREN: Der Niederländer wurde wie sein Schalker Teamkollege Libuda im Zuge des Bundesliga-Skandals 1972 vom DFB gesperrt und spielte anschließend bei Racing. Nach eigenen Angaben stand sein Wechsel nach Straßburg allerdings schon vor der Sperre fest © Imago