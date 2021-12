Basketball, easyCredit BBL: Bayern holen Rivers als Ersatz für Hilliard zurück

Bayern München hat auf den Ausfall seines Topscorers Darrun Hilliard reagiert und Shooting Guard K.C. Rivers zurück in die easyCredit BBL geholt.

"K.C. ist ein vertrautes Gesicht, er lässt uns diesen Verlust dank seines High-Level-Werdegangs kompensieren", sagte Sportdirektor Daniele Baiesi: "Er wird sich in eine Kabine einfügen, die er bereits kennt. Wir sind sehr glücklich, ihn wieder in München zu haben. So erhält Darrun die Zeit, seine Knieprobleme vollständig auszukurieren."