Formel 1: Max Verstappen stichelt gegen Lewis Hamilton vor WM-Showdown in Abu Dhabi

Max Verstappen teilt vor dem Formel-1-Showdown in Abu Dhabi gegen seinen punktgleichen Titelrivalen Lewis Hamilton aus. Mit dem Mercedes wäre er längst Weltmeister. Zudem würde er Hamilton „nervös machen“.

Max Verstappen hat vor dem Formel-1-Showdown in Abu Dhabi ( Qualifying JETZT im LIVETICKER ) gegen seinen punktgleichen Titelrivalen Lewis Hamilton gestichelt.

„Wenn ich in seinem Auto gesessen hätte, wäre die Saison längst entschieden“, sagte der Niederländer im Interview mit dem Telegraaf .

Auch in seinem Red Bull, fügte der 24-Jährige hinzu, „hätte ich schon längst Champion sein sollen. Ich muss sagen, dass ich mit den getroffenen Entscheidungen nicht zufrieden bin.“ (Großer Preis von Abu Dhabi, Sonntag ab 14 Uhr im LIVETICKER)

Max Verstappen fühlt sich unfair behandelt

Verstappen bezieht sich auf verschiedene Strafen durch die Rennkommissare, aber auch auf seinen Reifenplatzer in Baku, die Kollision mit Hamilton in Silverstone oder den Startunfall mit dessen Teamkollege Valtteri Bottas in Budapest.