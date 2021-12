Biathlon: Kühn verpasst Podium deutlich - Fillon Maillet gewinnt

Johannes Kühn hat bis zum letzten Schießen des Verfolgungsrennen alle Chancen auf seinen nächsten Sieg, doch dann versagen ihm komplett die Nerven. So feiert Frankreich einen Doppelsieg.

Einen Tag nach seinem Sprint-Sieg in Hochfilzen hat Biathlet Johannes Kühn mit drei Fehlern beim letzten Stehendschießen einen Podestplatz aus der Hand gegeben.

Emilien Jacquelin (1/+32,1 Sekunden) aus Frankreich wurde Zweiter, der Schwede Sebastian Samuelsson (2/+38,2) sicherte sich im Zielsprint den dritten Platz. „Schuss zwei und drei waren richtig katastrophal schlecht“, sagte Kühn verärgert: „Ich habe vieles gut und richtig gemacht, aber so manches kann man doch noch lernen.“

Kühn bis zum letzten Schießen mit Siegchancen

Nach seinem überraschenden Erfolg im Sprint am Freitag war Kühn mit einem Vorsprung von 14 Sekunden auf den Schweden Martin Ponsiluoma bei leichtem Schneetreiben gestartet. Erstmals seit fast genau zwei Jahren, als Benedikt Doll in Annecy den Sprint gewonnen hatte, führte ein DSV-Athlet ein Verfolgungsrennen zu Beginn an.