Skispringen: Althaus Dritte in Klingenthal - Kramer siegt weiter

Althaus (Oberstdorf) lag bereits nach dem ersten Durchgang auf Rang drei, den sie mit einem zweiten Sprung auf 127,0 m erfolgreich gegen Weltcup-Rekordsiegerin Sara Takanashi aus Japan verteidigte. Die 25 Jahre alte Althaus, die in der Vorwoche in Lillehammer ihren ersten Sieg seit drei Jahren gefeiert hatte, festigte durch den Podestplatz im Gesamtweltcup mit 401 Punkten ihren zweiten Platz hinter Kramer (530).

Die in den Niederlanden geborene Kramer, die schon am Freitag in der Vogtlandarena gewonnen hatte, war mit Flügen auf 137,0 und 134,0 m erneut überragend. Am Ende lag die 20-Jährige umgerechnet fast zwölf Meter vor der zweitplatzierten Opseth. Ein Deutscher oder eine Deutsche haben noch nie einen Einzelweltcup in Klingenthal gewonnen.