Bundesliga heute: Bayern - Mainz, Bochum - BVB, Leipzig - Gladbach LIVE im TV, Stream, Ticker Bitterer BVB-Ausfall - Süle auf der Bank

Alle Infos vor VfL Bochum - Borussia Dortmund

Nach dem Liga-Gipfel spielen der FC Bayern und Borussia Dortmund im Fernduell. Domenico Tedesco feiert sein Debüt für Leipzig gegen Borussia Mönchengladbach.

Nach dem Liga-Gipfel ist vor der Bundesliga-Realität: Der FC Bayern und Borussia Dortmund sind am 15. Spieltag im Fernduell gefordert. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Während der Rekordmeister am Samstagnachmittag den FSV Mainz 05 empfängt, ist Borussia Dortmund beim VfL Bochum zu Gast.

Verzichten müssen die Dortmunder dabei auf Raphael Guerreiro: Der portugiesische Linksverteidiger fällt mit muskulären Problemen kurzfristig aus, dafür spielt Nico Schulz von Beginn an.

BVB: Brandt auf der Bank, Zagadou und Wolf starten

Julian Brandt, der sich gegen die Bayern eine Gehirnerschütterung zugezogen hatte, sitzt genauso wie Rückkehrer Thorgan Hazard nach seiner Corona-Pause zumindest auf der Bank. In der Offensive beginnt stattdessen Marius Wolf, in der Abwehrzentrale steht wie schon in der Champions League gegen Besiktas für den verletzten Manuel Akanji erneut Dan-Axel Zagadou neben Mats Hummels in der Startelf.

BVB: Kobel - Meunier, Hummels, Zagadou, Schulz - Can - Dahoud, Bellingham - Wolf, Reus - Haaland

VfL Bochum: Riemann - Stafylidis, Masovic, Leitsch, Danilo Soares - Losilla, Pantovic, Rexhbecaj - Antwi-Adjei, Holtmann - Polter

Die Schwarz-Gelben stehen unter Zugzwang, durch die 2:3-Niederlage im Liga-Gipfel ist der Abstand auf die Bayern auf vier Punkte gewachsen.

Bochum will indes weiter Punkte zwischen sich und die Abstiegsränge bringen. Fünf Zähler trennen das Team von Trainer Thomas Reis vom Relegationsplatz. Ein möglicher Sieg gegen den BVB würde das Polster weiter wachsen lassen.

Gleiches gilt für Bayern-Gegner Mainz, der vielleicht sogar Europa im Blick hat. Die 05er trennen nur zwei Punkte von Platz sechs, zuletzt schlugen sie sogar den VfL Wolfsburg mit 3:0.

FC Bayern weiter ohne Kimmich

Bayern wiederum muss nach der Champions League weiter auf Joshua Kimmich verzichten. Der 26-Jährige leidet nach seiner Corona-Erkrankung an „leichten Infiltrationen in der Lunge“ und wird für den Rest der Hinrunde ausfallen. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Neben Kimmich fehlen auch Eric Maxim Choupo-Moting, Mickael Cuisance, Marcel Sabitzer, Leon Goretzka und Josip Stanisic.

In der Startelf der Münchner gibt es daher kaum Überraschungen: In Abwesenheit von Kimmich und Goretzka bilden erneut Corentin Tolisso und Jamal Musiala das Mittelfeldzentrum.

Im Vergleich zum 3:0 in der Champions League gegen den FC Barcelona rückt lediglich Lucas Hernández in der Abwehrzentrale neu in die Anfangsformation, Niklas Süle muss dafür auf die Bank.

FC Bayern: Neuer - Pavard, Upamecano, Hernández, Davies - Tolisso, Musiala - Coman, Müller, Sané - Lewandowski

Mainz 05: Zentner - Bell, Hack, Niakhaté - Widmer, Stach, Aarón - Barreiro Martins, Lee - Burkardt, Onisiwo

Außerdem spannend am Samstag: Domenico Tedesco feiert seine Premiere als Trainer von RB Leipzig. Die Sachsen empfangen Borussia Mönchengladbach, wollen die vergangenen drei Bundesliga-Pleiten vergessen machen.

Auch Gladbach unter Druck

Dafür wurde Tedesco geholt. Der Deutsch-Italiener soll RB wieder in die Champions League führen, aktuell sind es sieben Punkte Rückstand auf Platz vier. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Auch für Gladbach sieht es derweil nicht rosig aus. Am vergangenen Spieltag setzte es eine verheerende 0:6-Klatsche gegen den SC Freiburg. Will Trainer Adi Hütter das Geraune um seine Person verstummen lassen, muss dringend wieder ein Erfolgserlebnis her.

RB Leipzig: Gulácsi - Orban, Simakan, Gvardiol - Mukiele, Kampl, Laimer, Angelino - Nkunku, Forsberg - Silva

Gladbach: Sommer - Scally, Ginter, Elvedi, Bensebaini - Koné, Zakaria - Hofmann, Stindl, Thuram - Embolo

Ebenjenen Erfolg haben aktuell eher die anderen, dazu gehören auch die Freiburger und die TSG Hoffenheim. Die beiden treffen am Samstagnachmittag ebenfalls aufeinander.

Während das Team von Trainer Christian Streich von Rang vier grüßt, stehen die Hoffenheimer nur zwei Punkte dahinter.

SC Freiburg: Flekken - Kübler, Lienhart, N. Schlotterbeck, Günter - Eggestein, Höfler - Schade, Höler, Grifo - Demirovic

TSG Hoffenheim: Baumann - Posch, Vogt, C. Richards - Akpoguma, Stiller, Samassékou, Raum - Kramaric - Bebou, Dabbur

Im fünften Spiel des Samstagnachmittags duellieren sich Hertha BSC und Arminia Bielefeld im Abstiegskampf. Die Bielefelder liegen als Vorletzter fünf Punkte hinter der Hertha (15.).

Hertha BSC: Schwolow - Zeefuik, Boyata, Stark, Plattenhardt - Ascacíbar, Serdar - Darida, Richter - Belfodil, Jovetic

Arminia Bielefeld: Ortega - Brunner, Pieper, Nilsson, Laursen - Prietl, Kunze - Wimmer, Schöpf, Okugawa - Klos

Bundesliga LIVE: Hier können Sie die 1. Liga verfolgen:

TV: Sky

Stream: Sky Go

Alles zur Bundesliga bei SPORT1: