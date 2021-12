Darts-WM 2022: Fallon Sherrock - Klartext über Rolle als Frau

Begeisterung nach historischem Sherrock-Sieg: "Was Darts so geil macht"

Das darf man durchaus als Geschlechter-Ansage verstehen, so kurz vor der am Mittwoch beginnenden Darts-Weltmeisterschaft.

„Ich bin eine professionelle Darts-Spielerin und keine Kuriosität. Letztendlich nehme ich an Darts-Veranstaltungen teil, die für alle offen sind und nicht als Frau in einem Männer-Event", sagte die 28 Jahre alte Engländerin der dpa .

Darts-WM: Sherrock will keinen Sonderstatus als Frau

Sherrock, die vor zwei Jahren für den ersten WM-Sieg einer Frau gegen einen Mann gesorgt hatte und seit ihrem im legendären Alexandra Palace begonnenen Höhenflug die „Queen of the Palace" genannt wird, ist heiß auf ihre Rückkehr.

„Ich freue mich sehr, wieder da zu sein. Es war enttäuschend, letztes Jahr so knapp die Qualifikation verpasst zu haben. Ich hatte diesmal eine gute Frauenserie, um mich zu qualifizieren, und ich kann es nun kaum erwarten", sagte die 27-Jährige, die zum WM-Auftakt Steve Beaton fordert und in der dritten Runde womöglich auf Weltmeister Gerwyn Price trifft.

So oder so: Sherrock will keinen Sonderstatus bekommen, weil sie eine Frau ist.