FC Liverpool: Tritt Aston-Villa-Trainer Gerrard in die Fußstapfen von Klopp?

Steven Gerrard gilt als der legitime Nachfolger von Jürgen Klopp beim FC Liverpool. Bereits am Wochenende kann die Reds-Ikone den ersten Grundstein dafür legen.

Tritt Steven Gerrard eines Tages in die Fußstapfen von Jürgen Klopp beim FC Liverpool?

Zumindest für den aktuellen Trainer der Reds steht dies vor dem direkten Duell an der Seitenlinie (Premier League: FC Liverpool - Aston Villa ab 16 Uhr im LIVETICKER) außer Frage.

Gerrard steht vor emotionaler Rückkehr

Liverpool-Legende Gerrard absolvierte als langjähriger Kapitän von 1998 bis 2015 insgesamt 504 Spiele für die Reds und stieg in dieser Zeit zu einer echten Ikone auf.

Nun steht der 41 Jahre alte Gerrard vor einer emotionalen Rückkehr an die Anfiel Road. Der langjährige englische Nationalspieler trifft am Samstag als Trainer von Aston Villa auf seinen Herzensverein, den er 2015 in Richtung LA Galaxy verließ.