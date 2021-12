Conference League: UEFA sagt Partie zwischen Tottenham und Rennes endgültig ab - Spurs vor dem Aus

Die Partie musste am Donnerstag zunächst vorläufig vom Spielplan genommen werden, nachdem acht Spieler und fünf Betreuer des Londoner Traditionsklubs positiv getestet worden waren. ( Service: Ergebnisse und Spielplan der Conference League )

Spurs droht Niederlage am grünen Tisch

Mittlerweile wurde auch das Spiel der Spurs in der Premier League am Sonntag bei Brighton and Hove Albion auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.