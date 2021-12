Formel 1: Qualifying mit Hamilton, Verstappen, Vettel LIVE im TV, Stream, Ticker

In der Formel 1 kommt es zum Grande Finale in Abu Dhabi. Wer wird Weltmeister: Lewis Hamilton oder Max Verstappen? Das Qualifying gibt die ersten Antworten.

Grande Finale in Abu Dhabi! (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)

Die beiden Kontrahenten liegen vor dem finalen Saisonrennen in der Wüste gleichauf an der Spitze, haben beide 369,5 Punkte auf dem Konto. Mehr Spannung geht also nicht!