Kombination: Geiger nach dem Lauf Zweiter hinter Riiber - Format geändert

Vinzenz Geiger auf Rang zwei, fünf DSV-Athleten in den Top Ten: Die deutschen Kombinierer haben beim Weltcup im estnischen Otepää nach einem starken Auftritt in der Loipe das Podest im Blick. Favorit auf den Sieg ist aber der Norweger Jarl Magnus Riiber, der nach 10 km als Erster ins Ziel kam und zudem als bester Springer des gesamten Feldes gilt.

Anders als gewohnt mussten Geiger, Riiber und Co. am Samstag zunächst laufen, die Entscheidung fällt somit ab 15.00 Uhr (ARD und Eurosport) auf der Schanze. Grund für die kurzfristige Änderung waren die schwierigen Windverhältnisse, die weder am Freitag noch am frühen Samstag ein Springen zuließen. Für den Nachmittag hoffen die Veranstalter auf bessere Verhältnisse.