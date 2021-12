Anzeige

AEW Rampage: Debüt von Kultstar Hook sorgte für Internet-Explosion Wrestling-Debüt sorgt für Internet-Explosion

AEW-Talent Hook ist schon jetzt ein Kultstar © All Elite Wrestling

Martin Hoffmann

Wrestling-Talent Hook ist schon vor seinem ersten Ringauftritt zum Kultstar avanciert. Nun zeigt der Legendensohn bei AEW, dass mehr draus werden kann.

Über 1000 Retweets, ein Vielfaches der Interaktionen, die alle anderen Segmente der Show ausgelöst haben.

Wer am Samstagmorgen auf den Twitter-Account der Wrestling-Liga AEW blickt, bekommt den Eindruck, dass dort ein Superstar sein Debüt gefeiert hat - und in gewisser Weise stimmt es auch.

Bei Rampage, der Freitagsshow des WWE-Konkurrenten, gab es den ersten Ringauftritt eines frisch verpflichteten Youngsters zu bestaunen, der sich auf kuriose Weise schon jetzt zu einer Kultfigur der „Internet Wrestling Community“ entwickelt hat.

Hook, der 22 Jahre alte Sohn der Legende Taz tritt in die Fußstapfen seines Vaters - und zeigte dabei gleich sehr vielversprechende Ansätze, die den Eindruck nahelegen, dass sich aus dem ironischen Spaß durchaus mehr entwickeln kann.

Hook als Chuck Norris von AEW

Hook wurde bereits vor einem Jahr als Mitglied des Team Taz vorgestellt, das sein Papa im Sommer 2020 bei AEW etabliert hat.

Die einstige „Human Suplex Machine“, die in den Neunzigern bei der Kultliga ECW vieles von dem vorwegnahm, was heute das Phänomen Brock Lesnar bei WWE ausmacht, führt bei AEW eine Gruppierung an, zu der auch der charismatische „Absolute“ Ricky Starks und Muskelpaket Powerhouse Hobbs gehören.

Hook agierte dabei bislang nur als stets grimmig guckende Nebenfigur im Hintergrund - die Frage, was in dieser Nebenfigur steckt, hat die Fantasie der Fans aber schon so beflügelt, dass das Thema in den sozialen Medien ein wildes Eigenleben entwickelte.

In ähnlicher Weise wie beim Kult um Action-Legende Chuck Norris wurden Hook alle möglichen besonderen Eigenschaften und Superkräfte angedichtet - und das Thema eskalierte endgültig, als Superstar CM Punk es in seiner Fehde gegen Team Taz aufgriff und Taz aufforderte, gegen ihn notfalls auch die ultimative Waffe zu zücken: „Send Hook!“

Hook erinnert mit überzeugendem Debüt an Papa Taz

Genau das hatte Taz diese Woche bei der Hauptshow Dynamite nun angekündigt und bei Rampage in die Tat umgesetzt.

Hook fertigte den maskierten Fuego del Dol innerhalb von knapp viereinhalb Minuten ab - und machte mit einem handwerklich sauberen und teils spektakulären Auftritt Lust auf mehr.

Wissenswertes zum Thema Wrestling:

Begleitet von Vater Taz als Kommentator nahm Hook einige Anleihen bei seinem Erzeuger, zeigte Suplex-Würfe, MMA-Aktionen und zum Abschluss auch eine Variation von Taz‘ legendärem Finisher, dem Aufgabegriff Tazmission - von Taz „Red Rum“ (“Murder“ rückwärts buchstabiert) getauft.

Nach der Show teilte AEW mit, dass Hook einen festen Vertrag bei der Promotion unterschrieben hat. Es sieht so aus, als hätte sie einen guten Fang gemacht.

FTR verlieren Titelfehde - und attackieren Legende Sting

Im eigentlichen Hauptkampf der Show - wegen der späten Sendezeit in den USA das Eröffnungsmatch setzte sich die Fehde der Tag Team Champions The Lucha Bros. gegen FTR mit einem weiteren starken Match fort.

Die maskierten Brüder Rey Fenix und Penta El Zero Miedo besiegten das bei WWE als The Revival bekannte Duo und rächten sich damit auch für den Verlust der Tag-Team-Titel der mexikanischen AAA.

FTR scheinen nun einmal mehr das generationenübergreifende Team aus Legende Sting und Darby Allin ins Visier zu nehmen: Gemeinsam mit Manager Tully Blachard attackierten sie die beiden bei einem Interview hinter den Kulissen.

Blanchard, schon in den Achtzigern bei WCW Rivale Stings, forderte den Stinger zu einem finalen Duell. Es sieht nach einem Nostalgiematch mit Beteiligung der beiden aus.

In zwei Wochen gastiert AEW in der einstigen WCW-Hochburg Greensboro, wo Sting 1988 in einem großen Match gegen die kürzlich von WWE entlassene Ikone Ric Flair seinen Durchbruch gefeiert hatte - Partner von Blanchard in den sagenumwobenen „Four Horsemen“.

Die Ergebnisse von AEW Rampage am 10. Dezember 2021:

AEW World Tag Team Title Match: The Lucha Bros. (c) besiegen FTR

Nyla Rose, Penelope Ford & The Bunny besiegen Ruby Soho, Anna Jay & Tay Conti

Hook besiegt Fuego del Sol