NBA: Dallas Mavericks nach Pleite gegen Indiana Pacers in der Krise - Schröder chancenlos

Luka Doncic und die Dallas Mavericks befinden sich in der Krise © GETTY IMAGES NORTH AMERICA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/SID/SEAN M. HAFFEY

Die Dallas Mavericks kassieren die sechste Niederlage in den vergangenen acht Spielen und rutschen in der Tabelle ab. Für Dennis Schröder und die Boston Celtics gibt es eine Lehrstunde.

Für die Dallas Mavericks gab es die in der NBA nächste Niederlage. Die Texaner unterlagen den Indiana Pacers mit 93:106. Damit haben die Mavs in den vergangenen acht Partien nur zwei mal gewonnen und rutschten in der Tabelle im Westen auf Rang sieben ab. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NBA)