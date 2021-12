Anzeige

WWE SmackDown: Xia Li soll mit historischem Debüt China-Geschäft ankurbeln Von diesem Auftritt erhofft WWE sich Großes

Xia Li ist die erste Chinesin im Hauptprogramm von WWE © WWE

Xia Li debütiert bei Friday Night SmackDown und bekommt als erste Chinesin eine Rolle im WWE-Hauptprogramm. Brock Lesnar verteilt einmal mehr Prügel.

Verhilft dieses Debüt WWE zu neuer Popularität auf einem Milliarden-Markt?

Zum ersten Mal in der bald 60-jährigen Geschichte der Wrestling-Liga bekommt eine Hoffnung aus China eine als tragend vorgesehene Rolle im Hauptprogramm - wovon sich WWE einen Schub für ihr China-Geschäft und damit viel Geld erhofft.

Die Premiere von Xia Li wurde in jedem Fall schon einmal effektvoll inszeniert: Nachdem sie wochenlang mit aufwändig produzierten Clips vorgestellt worden war, die in Comic-Form die Vorgeschichte ihres Charakters als „The Protector“ erzählten, kam sie nun Publikumsliebling Naomi als Retterin in höchster Not zur Hilfe.

Xia Li hilft Naomi gegen Sonya Deville und Co.

Naomi sollte Gegnerin der bösen Autoritätsfigur Sonya Deville sein, die gegen ihre Rivalin einen Kampf ansetzte, der für sie unmöglich zu gewinnen schien: So wie einst WWE-Boss Vince McMahon zu Attitude-Era-Zeiten berief sie verbündete Lakaiinnen (Shayna Baszler und Natalya) als „Gastringsprecherin“ und „Gastzeitnehmerin“, um eine Überzahlsituation zu kreieren.

Baszler und Natalya prügelten sich mit Naomi, die das Duo zunächst abwehrte, aber dennoch hoffnungslos ausgeliefert schien. In diesem Moment ertönte die Musik von Xia Li, die zum Ring kam, Naomi half, das Schurkinnentrio zu vertreiben - eine gegenseitige Verbeugung von Naomi und Xia Li beschloss das Segment.

Seit 2016 unter Vertrag, im Draft befördert

Xia Li - bürgerlich: Zhao Xia - war 2016 in einem großen Probetraining in Shanghai entdeckt und zusammen mit sechs Landsmännern unter Vertrag genommen worden und hat nun als erste Vertreterin ihres Landes Hauptkader-Reife erreicht.

Wie viele WWE-Verpflichtungen hatte die 33-Jährige keine Wrestling-Erfahrung, hatte sich in ihrer Heimat aber durch den Gewinn diverser Kampfsport- und Fitness-Wettbewerbe hervorgetan, was bei WWE einen guten Eindruck hinterließ.

WWE führte Xia Li schrittweise ans Showkampf-Gewerbe heran: 2018 feierte sie in zwei kurzen Matches bei dem internationalen Mae-Young-Classic-Turnier ihr Debüt, danach war sie Teil des Aufbaukaders NXT und wurde nebenbei auch bei vereinzelten Hauptkader-Events vorgezeigt, unter anderem in den Royal-Rumble-Matches 2019 und 2020.

Im Herbst wurde Xia Li im Zuge des WWE Draft festes Mitglied des SmackDown-Kaders - nun bleibt abzuwarten, ob sie sich dort wie erhofft etablieren und zur Unterschiedmacherin werden kann. Ihr Landsmann Tian Bing, der bei WrestleMania 2016 angetreten und damit zum ersten Chinesen im WWE-Ring geworden war, war 2018 aus seinem WWE-Vertrag entlassen worden.

Die weiteren Highlights:

- Der in dieser Woche verstorbene John „Blackjack“ Lanza - WWE-Hall-of-Famer, früherer Chefproducer und Vertrauensmann von Ikone Stone Cold Steve Austin - wurde zu Beginn der Show mit einer Tributgrafik und später mit einem Video seiner Karriere-Highlights posthum gewürdigt.

- In Abwesenheit von Universal Champion Roman Reigns knöpfte sich Brock Lesnar zu Beginn der Show einmal mehr Sami Zayn vor, der sich als verwundetes Opfer im Rollstuhl darstellte und wegen der Umstände seines verlorenen Titelmatches vergangene Woche alle Beteiligten zu verklagen drohte. Schlüsselmoment des Segments, dem ein launig-sarkastischer Austausch von Lesnar mit Zayn vorangegangen war: Reigns‘ Manager Paul Heyman zeigte sich verwundert, ob sein langjähriger Klient Lesnar „soft“ geworden sei. Die Provokation schien Lesnar zu motivieren, Zayn und seine mitgebrachten „Pfleger“ mit zusätzlicher Härte zu verprügeln - wobei Lesnar in einem Backstage-Interview hinterher erneut die Frage aufwarf, ob Heyman und er womöglich weiter unter einer Decke steckten. Lesnar fordert bei der neuen WWE-Großveranstaltung Day 1 am Neujahrstag Reigns heraus.

- In der Neuauflage eines Duells zweier langjähriger Weggefährten besiegte der frühere WWE-Champion Drew McIntyre - nach der Entlassung seines Partners Jeff Hardy wieder auf sich gestellt - seinen alten Rivalen Sheamus.

- Die aufstrebende Toni Storm ist bei ihrem Griff nach Charlotte Flairs Damentitel einen Schritt weitergekommen: Sie besiegte Flair in einem Kampf, in dem es nicht um den Titel ging - weil Flair sich absichtlich disqualifizieren ließ, anscheinend unter dem Eindruck, ansonsten eine Pinfall-Niederlage zu riskieren. Ein Titelduell der beiden zeichnet sich ab.

- Im Hauptkampf der Show gab es einen Gastauftritt der eigentlich bei RAW verorteten Tag-Team-Champions RK-Bro (Randy Orton und Riddle). Das Duo maß sich mit den SmackDown-Pendants Jimmy und Jey Uso sowie den Rekordtitelträgern The New Day um die informelle Ehre des besten WWE-Duos. Kofi Kingston und „King“ Xavier Woods gewannen den Dreikampf, als Kingston Jey Uso nach einem Double Stomp pinnte. Das Ende dürfte Usos-Onkel Roman Reigns einmal mehr erzürnen.

Die Ergebnisse von WWE Friday Night SmackDown am 10. Dezember 2021:

Rick Boogs & Shinsuke Nakamura besiegen Los Lotharios

Drew McIntyre besiegt Sheamus

Naomi vs. Sonya Deville - No Contest

Non Title Match: Charlotte Flair besiegt Toni Storm