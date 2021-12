Zehnteilige Serie über Ehning: „Pursuit of Greatness“

Springreiter Marcus Ehning wird vom Global Champions Tour Fernsehsender (GCTV) bis Februar mit einer zehnteiligen Serie gewürdigt. „Pursuit of Greatness: Marcus Ehning“ rückt in jeder Episode ein anderes Thema in den Vordergrund, los geht es mit „Meine Pferde“ über „Meine Fitness“ bis zu „Meine Siege“.