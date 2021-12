Eishockey: Rieder hofft auf NHL-Rückkehr: "DEL wird nicht davonlaufen"

Anzeige

Tobias Rieder spricht über seine Zukunft. Der Nationalspieler will in die NHL zurück. Zudem spricht er über Olympia.

Eishockey-Nationalspieler Tobias Rieder sieht seine nähere sportliche Zukunft eher wieder in Nordamerika als in Deutschland. „Die NHL ist weiterhin das sportliche Ziel. Jeder Sportler will so hoch wie möglich spielen. Es wäre schön, wenn es nochmal zurückgehen würde“, sagte der Stürmer im DEL-Podcast „Eiskalt auf den Punkt - powered by SPORT1″: „Die DEL wird nicht davonlaufen, und ich wollte auch noch weitere Ligen sehen.“

Der 28 Jahre alte Landshuter ist einer von vier deutschen Spielern, die zur Saison 2021/22 Nordamerika in Ermangelung eines passenden Angebots den Rücken gekehrt hatten.

Neben Rieder, der nach 478 Spielen für Arizona, Los Angeles, Edmonton, Calgary und Buffalo nun in Schweden bei den Växjo Lakers unter Vertrag steht, waren auch Dominik Kahun (SC Bern/Schweiz), Tom Kühnhackl (Skelleftea AIK/Schweden) und Lean Bergmann (Adler Mannheim) nach Europa gewechselt.

Für Rieder sei es kein leichter Abschied gewesen. "Ja, natürlich ist es schwierig. Man muss sich halt damit abfinden", sagte er. Dennoch fühle er sich in Schweden wohl. "Man hat gemerkt, dass Växjö ziemlich interessiert war. Und auch nach den Gesprächen mit dem Trainer und Manager hat alles gut gepasst", sagte Rieder: "Der Spielstil ist aufgrund der größeren Eisfläche etwas anders. In Nordamerika wird viel gechipt und man hat nicht so viel Zeit. Hier geht es mehr um Spielkontrolle und man hält den Puck etwas länger."