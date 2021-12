Frank Stäbler bietet Joshua Kimmich vom FC Bayern seine Hilfe an

Stäbler: Ich habe vor einigen Wochen schon gesagt, dass ich seine Entscheidung kritisch sehe, da er einen großen Vorbildcharakter hat und diesem nicht unbedingt nachgekommen ist. Jeder kann seine Position haben, aber in dieser Frage ist es schwierig, vor allem mit den Aussagen, die er am Anfang auch in Bezug auf die Initiative „We Kick Corona“ getroffen hat. Nachdem öffentlich wurde, dass er sich nicht impfen lassen will, argumentierte er in die Richtung ‚Man kennt die Nebenwirkungen nicht und fällt dann einige Tage oder Wochen aus und kann nicht Bundesliga spielen, deswegen ist jetzt kein guter Zeitpunkt für die Impfung und er will abwarten‘. Das war für mich nicht akzeptabel. Ich habe das alles ehrlich gesagt zunächst auch nicht ernst genommen, aber das war die Anfangszeit der Corona-Pandemie. Da wusste man noch nicht, in welche Dimensionen sich das ganze entwickelt. Die ersten Monate war ich auch skeptisch mit der Impfung, aber zum jetzigen Zeitpunkt ist das einfach unverantwortlich.