NBA: Charles Barkley und Shaquille O‘Neal mit harscher Kritik an Anthony Davis

Charles Barkley ist dafür bekannt, als NBA-Experte Tacheles zu reden. Diesmal hat sich die Basketball-Legende Anthony Davis vorgeknöpft. „Hör zu, Anthony Davis, du musst besser spielen“, gab er dem Star der Los Angeles Lakers nach dem 117:102-Sieg gegen die Boston Celtics in Inside the NBA mit auf den Weg. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NBA)

Shaquille O‘Neal schließt sich Barkley-Kritik an

Auch eine andere NBA-Legende schloss sich dieser Sichtweise an. Mit Blick auf Davis‘ katastrophale Dreier-Quote von gerade einmal 18,8 Prozent in dieser Saison sagte der ehemalige Lakers-Star Shaquille O‘Neal: „Er hält sich nicht an seine Abmachung. Wenn du von der Drei-Punkte-Linie so schlecht wirfst, dann sagt mir das eines. Schieb deinen Arsch in die Posts, wo du hingehörst.“