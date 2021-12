Trotz Personalsorgen: Dezimierte Augsburger gewinnen in Köln

In einem zerfahrenen Spiel auf schwachem Niveau erzielten Andre Hahn (72.) und Niklas Dorsch (88.) die Treffer zum ersten Auswärtssieg für den FCA. Für Köln, das nach einer guten Anfangsphase deutlich nachließ, vergab Sebastian Andersson (2.) gleich zu Beginn die beste Möglichkeit. In der Tabelle bleibt Köln vorerst auf dem neunten Rang, verpasste aber die Chance, Kontakt mit den Europapokal-Plätzen herzustellen.

Vor 15.000 Zuschauern versuchte der FC weiterhin, den Druck zu erhöhen. Augsburg blieb aber hartnäckig und bissig in den Zweikämpfen. So kam kaum Spielfluss zustande, was dem FCA in die Karten spielte. Hahn schlug schließlich eiskalt zu.