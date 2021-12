Bundesliga: 1. FC Köln - FC Augsburg 0:2, Augsburg mit Befreiungsschlag im Abstiegskampf

Der FC Augsburg verschafft sich mit einem Sieg gegen den 1. FC Köln ein wenig Luft im Abstiegskampf. Die Geißböcke verlieren das erste Heimspiel in dieser Saison.

Der 1. FC Köln musste dagegen nach acht ungeschlagenen Heimspielen die erste Heim-Niederlage in dieser Saison hinnehmen und verpasste die Chance, sich den Europa-League-Plätzen zu nähern.

Hahn bringt Augsburg in Führung

In der ersten Halbzeit dominierte der FC Augsburg die Partie und kam immerhin zu sieben Abschlüssen. Vor dem Tor fehlte jedoch die letzte Präzision. Vom 1. FC Köln war in den ersten 45 Minuten dagegen so gut wie nichts zu sehen. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)