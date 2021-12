Rollstuhlbasketball-Teams spielen um EM-Bronze

Die deutschen Rollstuhlbasketball-Nationalmannschaften verpassen bei den Europameisterschaften in Madrid den Einzug ins Finale.

Die deutschen Rollstuhlbasketball-Nationalmannschaften haben bei den Europameisterschaften in Madrid den Einzug ins Finale verpasst. Frauen wie Männer spielen nun am Sonntag in Spanien um Bronze.