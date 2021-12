Formel 1, Abu Dhabi: Sebastian Vettel im Aston Martin im Training zweimal geblitzt

Beim Saisonfinale der Formel 1 in Abu Dhabi geht es für Sebastian Vettel um nicht mehr viel. Dennoch wird der viermalige Weltmeister am Freitag gleich zweimal geblitzt.

In der laufenden Formel-1-Saison sorgte Sebastian Vettel in seinem Aston Martin zumeist für keine sportlich begeisternden Schlagzeilen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)

Auch beim zweiten freien Training für den Großen Preis von Abu Dhabi am Freitag riss Rang 14 die deutschen Fans nicht unbedingt vom Hocker (Das Rennen am Sonntag ab 14 Uhr im LIVETICKER) .

Und dennoch sorgte der viermalige Weltmeister in diesem Zuge für eine kuriose Meldung. So wurde Vettel während der Trainingseinheit nämlich gleich zweimal in der Boxengasse geblitzt.