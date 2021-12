Boxen: Beendet Deontay Wilder nach Pleite gegen Tyson Fury seine Karriere?

Und es wurde nicht besser. Im Oktober 2021 traten beide Athleten erneut gegeneinander an. Und obwohl Wilder seinen Kontrahenten gleich zweimal zu Boden beförderte, verlor er in der elften Runde durch einen Knockout.

Noch vor kurzem sprach er im Podcast seiner Verlobten Telli Swift darüber, dass “das Beste noch bevorstehe“ und er in den Ring zurückkehren möchte. Inzwischen scheint er sich dies aber anders überlegt zu haben. So hat er nun angedeutet, seine Boxhandschuhe womöglich schon bald an den Nagel zu hängen.

Zukunft von Wilder noch ungeklärt

In der Sendung Cold As Balls im Laugh Out Loud Network erklärte er: „Ich habe gemischte Gefühle, denn schließlich habe ich alle meine Ziele in diesem Sport erreicht.“