3. Liga: Türkgücü München – 1. FC Kaiserslautern, 1:2 (0:2)

Lautern erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Daniel Hanslik traf in der fünften Minute zur frühen Führung, nach einer Vorlage von Hendrick Zuck. Hikmet Ciftci erzielte in der siebten Minute das 2:0, indem er auf Zuspiel von Hanslik vollendete. Bis zur Halbzeitpause konnte keine der Mannschaften ihre Torbilanz mehr verbessern. Kurz darauf bereitete Albion Vrenezi das 1:2 von Türkgücü durch Petar Slišković vor (55.). Der Referee beendete das Spiel und damit schlug der 1. FC Kaiserslautern Türkgücü München auswärts mit 2:1.

In Fahrt ist Türkgücü München aktuell beileibe nicht, was eine Bilanz von sieben sieglosen Spielen am Stück zweifelsfrei beweist. Bei FCK dagegen läuft es mit momentan 32 Zählern wie am Schnürchen.