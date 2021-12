FC St. Pauli: Guido Burgstaller als Symbol des Aufschwungs

Am letzten Samstag hatte St. Pauli Premiere beim Top-Spiel am Samstagabend gegen Schalke 04 (2:1) und ich war als Kommentator live vor Ort. Emotional natürlich sehr schön, dass wir vor Eintreten coronabedingter Einschränkungen diesen Fußballabend noch mal mit 25.000 Zuschauern erleben durften.

Alleine dieser Einlauf mit „Hells Bells“ ist eine Institution und für mich als Fußballfan auch nach vielen Spielen und Berufsjahren immer wieder ein Gänsehautmoment. Ein Spiel am Millerntor ist also atmosphärisch per se ein Erlebnis. Aber jetzt gibt‘s da auch noch feinen Fußball. (DATEN: Die Tabelle der 2. Bundesliga)

Burgstaller als Symbol für den Aufschwung

Glückwunsch an den seit letztem Samstag feststehenden Herbstmeister. Mit dem Sieg gegen Schalke haben die Hamburger ein weiteres überzeugendes Statement abgegeben. Auch wenn sie das Spiel früher hätten entscheiden müssen und hintenraus ein wenig wackelten, war es ein guter Auftritt und ein verdienter Sieg. Der FC St. Pauli präsentiert sich aktuell in einem schlüssigen Kollektiv aus defensiver Bissigkeit und offensiver Wucht. Dazu kommt natürlich die Eigendynamik des Erfolges und das daraus resultierende offensichtliche Selbstvertrauen.

Nun ist das alles keine Neuerfindung des Fußballs. Gerade bei Stürmern gibt es seit eh und je das Phänomen der positiven und auch negativen Serien. Burgstaller hat gerade diesen positiven Lauf und steht mit seinen 14 Toren ganz oben in der Torschützenliste. Um oben mitzumischen brauchst Du eben eine solche funktionierende Konstante und die verkörpert Burgstaller in diesen Wochen für den FC St. Pauli. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur 2. Bundesliga)

Natürlich nimmt diese punkteliefernde Zuverlässigkeit mental die ganze Mannschaft mit und so ist die brutal gute Quote des Österreichers ein Eckpfeiler des aktuellen Erfolges. Und mit diesem Selbstvertrauen reist der Herbstmeister mit seinem Top-Torschützen am Samstag nach Düsseldorf. Da kommt was zu auf die Fortuna. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der 2. Bundesliga)