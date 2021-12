Eiskunstlauf-DM in Neuss: Hase/Seegert setzen Glanzlicht

Die Berliner Paarläufer Minerva Hase und Nolan Seegert setzen bei den deutschen Eiskunstlauf-Meisterschaften in Neuss das erste Glanzlicht.

Die letztjährigen EM-Fünften setzten sich mit einem nahezu fehlerfreien Kurzprogramm und 68,94 Punkten vor Alisa Jefimowa und Ruben Blommaert aus Oberstdorf und Berlin (66,20) an die Spitze.

Der dreifache Wurf-Salchow gelang dem Duo ebenso gut wie der nebeneinander gesprungene dreifache Toe-Loop, in dieser Verfassung ist ein Top-Ten-Platz bei den Olympischen Spielen in Peking keine Utopie.

Verletzungsbedingt fehlen in der Neusser Eissporthalle die EM-Siebten Annika Hocke und Robert Kunkel (Berlin), den 29-Jährigen plagen Schulterprobleme.

Der Vorsprung auf Herausforderin Kristina Isaev (Mannheim) vor der Kür beträgt nur knapp fünf Punkte. „Ich weiß nicht, woran es gelegen hat. Am liebsten hätte ich noch einmal angefangen“, sagte die 25-Jährige.

Er hofft aber noch, als Teil der deutschen Mannschaft in Peking am Teamwettbewerb teilnehmen zu können. Die Entscheidung darüber fällt in der kommenden Woche.