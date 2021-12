2. Liga: SSV Jahn Regensburg – SV Werder Bremen, 2:3 (1:1)

Im Spiel des SSV Jahn Regensburg gegen den SV Werder Bremen gab es Tore am laufenden Band. Am Ende stand es 3:2 zugunsten des Gasts. Beobachter hatten beiden Mannschaften im Vorfeld gleich gute Siegchancen eingeräumt – doch nur eine wusste sich knapp durchzusetzen.

Sarpreet Singh bediente Steve Breitkreuz, der in der vierten Spielminute zum 1:0 einschoss. Den Ausgleichstreffer hatte Leonardo Jesus Loureiro Bittencourt im Repertoire, als er eine Vorlage von Felix Agu in den Maschen unterbrachte (38.). Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. Marco Friedl brachte Werder nach 58 Minuten die 2:1-Führung. Nach Vorlage von Niclas Füllkrug ließ Marvin Ducksch den dritten Treffer von Bremen folgen (88.). Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Singh für einen Treffer sorgte (91.). Am Ende verbuchte der SV Werder Bremen gegen das Heimteam einen Sieg.