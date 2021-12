FC Bayern: Droht Joshua Kimmich Long-Covid? Diese Langzeitschäden haben andere Sportler

Kimmich nach Corona-Infektion optimistisch

Der Nationalspieler zeigte sich dennoch sehr optimistisch, dass er schon bald wieder in Normalform ist - und auch Trainer Julian Nagelsmann war positiv gestimmt.

„Ich mache mir gar keine Sorgen, weil die Infiltration nicht dramatisch ist. Die Pause ist eine Sicherheitsmaßnahme. Folgeschäden sind nicht zu erwarten“, erklärte Nagelsmann auf der Pressekonferenz am Freitag vor dem Duell mit Mainz 05 ( Samstag, FC Bayern - FSV Mainz 05 um 15.30 Uhr im LIVETICKER ).

„Long COVID wird Karrieren beenden“

Sein Rat: „Wenn Sportler an COVID erkranken, müssen sie sich vorsichtig zurück an die alten Belastungen herantasten, um die Gefahr von Long COVID zu reduzieren.“ Laut Bloch würden zwischen zehn und 15 Prozent der mit Corona Infizierten ein Long-COVID-Syndrom entwickeln.

„Wer eine funktionale Einschränkung hat, dem droht der Abstieg von der Champions League in die Regionalliga“, erklärte Klaus Rabe, Ärztlicher Direktor der Lungenklinik im schleswig-holsteinischen Großhansdorf.

Droht Kimmich der Karriereknick?

Müssen sich Kimmich und die Bayern also doch Sorgen machen?

Stäbler nach Corona-Erkrankung weniger leistungsfähig

„Es wird ein steiniger Weg zum Comeback. Joshua bewegt sich in der absoluten Weltspitze. Da will man immer der Beste sein und gucken, wo das Limit liegt. Aber in diesem Fall gilt: Viel hilft nicht viel. Man braucht einfach eine Menge Geduld“, meinte Frank Stäbler bei t-online deshalb.