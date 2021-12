BVB: Dan-Axel Zagadou steht nach Akanji-Ausfall im Fokus und spielt um neuen Vertrag

Innenverteidiger Manuel Akanji hat sich in der vergangenen Woche einem Eingriff am Knie unterziehen müssen und fällt für die restlichen Partien des Jahres aus .

Wer wird den Schweizer in den kommenden Wochen ersetzen? Leihspieler Marin Pongracic wusste in seinen bisherigen Einsätzen nicht vollends zu überzeugen. Denkbar ist auch, dass Emre Can erneut in die Innenverteidigung beordert wird. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)